Alaçam Bocce Takımı 1. Lig'de mücadele edecek Alaçamspor Bocce Takımı, Ankara Kahramankazan ilçesinde düzenlenen Bocce Petank 2. Lig müsabakalarını şampiyon olarak tamamlayarak 1. Lig'e çıkmaya hak kazandı.

Alaçamspor Bocce Takımı, Ankara Kahramankazan ilçesinde düzenlenen Bocce Petank 2. Lig müsabakalarını şampiyon olarak tamamlayarak 1. Lig'e çıkmaya hak kazandı.

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu (TBBDF) tarafından 29 Eylül - 01 Ekim 2023 Tarihleri arasında Ankara Kahramankazan ilçesinde düzenlenen Bocce Petank ve şampiyonaya 41 ilden 350 sporcu katıldığı 2. Lig müsabakalarında mücadele eden Alaçam Bocce takımı müsabakadan altın madalya ile döndü.

Büşranur Uzun, Demet Şahin ve Umut Kalaycı'nın şampiyon olduğu Alaçamspor Bocce Takımı, Bocce Petank 1. Ligi'de mücadele verecek. ​​​​​​​