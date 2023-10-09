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        Havza Belediyesi ve Hizmet-İş Sendikası ek protokol imzaladı

        Bir süredir Hizmet-İş Sendikası ve Havza Belediyesi arasında devam eden kadrolu işçiler ile Havza Yirmibeş Mayıs AŞ'de 696 Sayılı KHK kapsamında istidam edilen işçilerin ücretlerinde iyileştirilme yapılmasını kapsayan iki ayrı ek protokol imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 12:58 Güncelleme: 09.10.2023 - 13:04
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        Havza Belediyesi ve Hizmet-İş Sendikası ek protokol imzaladı
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        Bir süredir Hizmet-İş Sendikası ve Havza Belediyesi arasında devam eden kadrolu işçiler ile Havza Yirmibeş Mayıs AŞ'de 696 Sayılı KHK kapsamında istidam edilen işçilerin ücretlerinde iyileştirilme yapılmasını kapsayan iki ayrı ek protokol imzalandı.

        Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ile Hak- İş ve Hizmet-İş Sendikası Samsun Şube Başkanı Ziya Uzun tarafından karşılıklı olarak atılan imzalar ile 696 Sayılı KHK kapsamında çalışan belediye çalışanlarının yevmiye ücretlerine yüzde 23 zam yapıldı.

        Hak-İş ve Hizmet-İş Sendikası Samsun Şube Başkanı Ziya Uzun, "Bir süredir süren ek protokol görüşmelerimizi nihayet güzel bir şekilde sonlandırdık. Bu süreç içinde iyi niyetli bir yaklaşım sergileyen ve her zaman emek veren işçisinin yanında olduğunu gösteren Belediye Başkanımız Sebahattin Özdemir’e sendikam ve işçi kardeşlerim adına teşekkür ederim." dedi.

        Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ise her zaman çalışanlarının yanında olduğunu belirterek, "İşçilerimizi ekonomik olarak rahat ettirecek olan protokollerimizi imzaladık. İşçi kardeşlerimiz yaz, kış, gece, gündüz demeden mesai kavramı gözetmeksizin ilçemiz için çalışıyorlar. İlçemize yaptığımız her güzel işte onların imzası var. Personelimize yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkürü borç biliyorum, Hizmet-İş Sendikası Samsun Şube Başkanlığı ile aramızda çalışanlarımızın haklarını korumak adına imzalarını attığımız ek protokol belediyemize ve çalışanlarımıza hayırlı olmasını yüce Allah'tan niyaz ediyorum." diye konuştu.

        İmza töreninde, Belediye İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Ahmet Hamdi Boyracı, Havza Yirmibeş Mayıs A.Ş. Müdürü Hüdai Baltacı, Havza Belediyesi Mali İşler Müdürü Sündüz Ünal, Havza Belediyesi İşyeri Temsilcisi Mücahit Dağdelen ve sendika temsilcileri hazır bulundu.

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