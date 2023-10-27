Havza'da 100 öğrenci ile 100. yıl koreografisi yapıldı
Samsun'un Havza ilçesinde 100 ortaokulu öğrencisi, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında koreografi çalışması gerçekleştirdi.
Giriş: 27.10.2023 - 16:43 Güncelleme: 27.10.2023 - 16:43
Samsun'un Havza ilçesinde 100 ortaokulu öğrencisi, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında koreografi çalışması gerçekleştirdi.
Mehmet Öngel 25 Mayıs Ortaokulu öğrencileri, okul bahçesinde "100. yıl" koreografisi oluşturdu.
100 öğrencinin katıldığı gösterinin görselleri, okulun sosyal medya hesabından paylaşıldı.