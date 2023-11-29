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        Terme Belediyesinden evde destek hizmeti

        Terme Belediyesince, ilçedeki yaşlı, kimsesiz ve engelli vatandaşlar için evde temizlik hizmeti başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 12:56 Güncelleme: 29.11.2023 - 12:56
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        Terme Belediyesinden evde destek hizmeti
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        Terme Belediyesince, ilçedeki yaşlı, kimsesiz ve engelli vatandaşlar için evde temizlik hizmeti başlatıldı.

        Belediyenin kurduğu 7 kişiden oluşan temizlik ekipleri, yaşlı, engelli ve kimsesiz vatandaşların evlerine giderek önce onların gönüllerini hoş ediyor ve akabinde evlerini temizleyerek hayatlarını kolaylaştırıyor.

        Belediye Başkanı Ali Kılıç, projeyi "gönül belediyeciliği" anlayışıyla gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, "Yaşlılarımızın sevgisi ve duaları bizim için çok önemli. Bakıma muhtaç, kimsesiz, maddi durumu yetersiz, yaşlı ve engelli vatandaşlarımıza sunduğumuz bu gibi hizmetler ile gönül kapılarını aralıyoruz. Tüm hizmetlerimizde olduğu gibi bu hizmetimizde de tek arzumuz yüzlerin gülmesi. Yaptığımız hizmetlerin sonrasında gülen yüzleri görmek bizim çalışma azmimizin artma sebebidir. Amacımız, yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın günlük yaşamlarını kolaylaştırmak ve daha iyi bir yaşam sunmaktır." dedi.

        Hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşların Terme Belediyesi Sosyal ve Kültür İşleri Müdürlüğüne müracaat etmesi gerektiği bildirildi.

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