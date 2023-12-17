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        Bafra'da 2 firari hükümlü yakalandı

        Bafra ilçesinde hakkında 5 yıl 10 ay 37 gün kesilmiş hapis cezası olan hükümlü ile açık cezaevi firarisi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2023 - 13:43 Güncelleme: 17.12.2023 - 13:43
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        Bafra'da 2 firari hükümlü yakalandı
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        Bafra ilçesinde hakkında 5 yıl 10 ay 37 gün kesilmiş hapis cezası olan hükümlü ile açık cezaevi firarisi yakalandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

        Yapılan çalışmada, hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 5 yıl 10 ay 37 gün hapis cezası bulunan A.A. (39) ile çeşitli suçlardan hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan açık cezaevi firarisi T.B, ilçe merkezinde saklandığı yerde yakalandı.

        A.A. ile B.T. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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