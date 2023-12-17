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        Samsun'da asayiş

        Samsun'un İlkadım ve Yakakent ilçelerinde asayiş uygulaması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2023 - 13:01 Güncelleme: 17.12.2023 - 13:25
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        Samsun'da asayiş
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        Samsun'un İlkadım ve Yakakent ilçelerinde asayiş uygulaması yapıldı.

        Yakakent İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı uygulama kapsamında 32 kişi, 5 araç sorgulandı.

        Uygulamada 1 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 15 fişek, 22 kurusıkı tabanca fişeği kartuş ele geçirildi.

        Bir sürücüye 951 lira idari para cezası uygulandı.

        Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri ise İlkadım ilçesinde 30 elektronik sigara ele geçirdi.

        Ekipler olayla ilgili bir kişiyi yakaladı.

        Galeri
        Galeri

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