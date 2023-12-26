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        Aşık Veysel, vefatının 50. yılında Samsun'da anıldı

        Samsun'da, Aşık Veysel'in vefatının 50. yılı dolayısıyla "Dostlar Onu Hatırlıyor" programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 21:41 Güncelleme: 26.12.2023 - 21:41
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        Aşık Veysel, vefatının 50. yılında Samsun'da anıldı
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        Samsun'da, Aşık Veysel'in vefatının 50. yılı dolayısıyla "Dostlar Onu Hatırlıyor" programı düzenlendi.

        Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Hacı Bektaşi Veli Araştırmaları Topluluğunca "2023 UNESCO Dünya Aşık Veysel Yılı" kapsamında düzenlenen programa Aşık Veysel'in torunu, Aşık Veysel Kültür Derneği Danışma Kurulu Üyesi Gündüz Şatıroğlu da katıldı.

        Şatıroğlu, OMÜ Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki programda dedesi Aşık Veysel'in anıları ile ilgili sunum yaptı.

        Samsun'da aşıklık geleneğini "Aşık Obalı" mahlasıyla devam ettiren Mustafa Bilir de programda, Aşık Veysel'in eserlerden bazılarını seslendirdi.

        OMÜ Hacı Bektaşi Veli Araştırmaları Topluluğu üyeleri ise şiir dinletisi gerçekleştirdi.

        Gündüz Şatıroğlu, AA muhabirine, dedesi Aşık Veysel'in gençlere çok önem verdiğini, kendisinin de dedesi gibi gençlerin yaptığı organizasyonlara katılmaya çalıştığını söyledi.

        Gençlerin, torunu ya da herhangi bir akrabasını gördüklerinde Aşık Veysel ile buluşmuş gibi duygulandıklarını dile getiren Şatıroğlu, "Çok çok onur verici, böyle bir duygu yoğunluğu içinde bulunmak. Oluşturduğum bir Aşık Veysel arşivi var, o arşivde gördüğüm, hissettiğim Aşık Veysel'i konuşacağız gençlerle. Babam Bahri Şatıroğlu'nun korudukları ve yazdıkları üzerine inşa ettiğim bir arşiv bu. Sahaflardan topladığım dergiler, gazeteler, kitaplar, taş plaklar, ona dair bir sürü materyal. Bunlar üzerine konuşacağız. Hatta onların duymak, görmek, sormak istediği şeyler varsa biraz da bunlara yol alacağız." ifadelerini kullandı.

        Aşık Veysel Kültür Derneğini, Aşık Veysel'in kendisinin kurduğunu vurgulayan Şatıroğlu, şunları kaydetti:

        "Dedemin 1972'de, yani hayattayken kurduğu bir dernek. Ben o derneğin 2015-2018 dönemi başkanlığını yaptım. O dönemde de yine gençlerle birçok proje yaptık. Hacettepe Üniversitesi, Başkent Üniversitesi, Ufuk Üniversitesi gibi birçok üniversitede yine Aşık Veysel gençlerle buluştu. Şu an derneğin danışma kurulu üyesiyim. Dernek yine aktif olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Ben de tabii elimden gelen her türlü desteği sağlıyorum."

        Programa OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selim Eren, OMÜ Rektör Danışmanı Doç. Dr. Şener Şentürk, OMÜ Hacı Bektaşi Veli Araştırmaları Topluluğu Başkanı Doç. Dr. İbrahim Gül ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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