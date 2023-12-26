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        Samsun'da devrilen otomobilin sürücüsü olay yerinde bulunamadı

        Samsun'un Bafra ilçesinde otomobil devrildi, sürücüsü kaza yerini terk etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 21:55 Güncelleme: 26.12.2023 - 22:05
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        Samsun'da devrilen otomobilin sürücüsü olay yerinde bulunamadı
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        Samsun'un Bafra ilçesinde otomobil devrildi, sürücüsü kaza yerini terk etti.

        Sürücüsü öğrenilemeyen 10 H 7583 plakalı otomobil, Samsun-Sinop kara yolu Bahçeler Mahallesi'nde refüje çarparak devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin yaptığı çalışmada, otomobil sürücüsü kaza yerinde görülmedi.

        Otomobil, çekici vasıtasıyla yoldan kaldırıldı.

        Öte yandan otomobille ilgili sorgulamada, trafik sigortası ile muayenesinin olmadığı öğrenildi.

        Polis, sürücünün bulunması için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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