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        Samsun'da hakkında 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde hakkında 16 yıl 8 ay 7 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2024 - 20:58 Güncelleme: 24.02.2024 - 21:29
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        Samsun'da hakkında 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı
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        Samsun'un Çarşamba ilçesinde hakkında 16 yıl 8 ay 7 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Alınan bilgiye göre, Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ve Çarşamba JASAT ekipleri, yürüttükleri çalışma sonucunda "Birden fazla kişi tarafından birlikte yağma" suçundan kesinleşmiş 16 yıl 8 ay 7 gün hapis cezası bulunan S.U'yu saklandığı evde yakaladı.

        S.U, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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