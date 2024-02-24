Samsun'da iki otomobil çarpıştı, 6 kişi yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Göksun ve Gülseren Aylak ile İsmail ve Fatih Gebeşoğlu yaralandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.