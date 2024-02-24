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        Samsun'da iki otomobil çarpıştı, 6 kişi yaralandı

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2024 - 21:03 Güncelleme: 24.02.2024 - 21:06
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        Samsun'da iki otomobil çarpıştı, 6 kişi yaralandı
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        Samsun'un Çarşamba ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

        Samsun-Ordu kara yolunda Terme istikametine giden İsa Gebeşoğlu idaresindeki 41 NJ 673 plakalı otomobil, havalimanı mevkisinde bariyerlere çarpıp karşı şeride geçerek Göksel Aylak'ın kullandığı 05 AAR 079 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Göksun ve Gülseren Aylak ile İsmail ve Fatih Gebeşoğlu yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle kapanan yol, araçların çekilmesi ve temizlik çalışmalarının ardından ulaşıma açıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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