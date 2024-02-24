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        Samsun'da üzerinde uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde üzerinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2024 - 21:02 Güncelleme: 24.02.2024 - 21:02
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        Samsun'da üzerinde uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı
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        Samsun'un Bafra ilçesinde üzerinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri, S.K'nin (31) uyuşturucu sattığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, teknik takibe aldıkları S.K'yi, Emirefendi Mahallesi'nde yakaladı.

        Üzerinde yapılan aramada 131 gram sentetik uyuşturucu bulunan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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