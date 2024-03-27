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        Samsun'da ehliyet sınavında kullanılan kopya düzeneği ele geçirildi

        Samsun'un Bafra ilçesinde ehliyet sınavında kullanılan kopya düzeneği ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 11:57 Güncelleme: 27.03.2024 - 11:57
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        Samsun'da ehliyet sınavında kullanılan kopya düzeneği ele geçirildi
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        Samsun'un Bafra ilçesinde ehliyet sınavında kullanılan kopya düzeneği ele geçirildi.

        Alınan bilgiye göre, Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüphe üzerine bir araç durduruldu.

        Araçta bulunan M.D'nin üst aramasında taşınabilir mobil Wİ-Fİ, düğme kamera, kameraya bağlı batarya ve port cihazı, kredi kartı şeklinde telefon, 2 SIM kart yuvası, taşınabilir şarj cihazı, piller ve kablolar bulundu.

        M.D'nin (20), düzeneği Bafra'da yapılan ehliyet sınavına giren yabancı uyruklu M.M'ye 4 bin lira karşılığında kiraladığını söylemesi üzerine M.M, merkez İlkadım ilçesindeki adresinde yakalandı.

        Gözaltına alınan M.D. ve M.M. hakkında soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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