Samsun'da girişimciler, girişimci adaylarıyla tecrübelerini paylaştı

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) koordinatörlüğünde faaliyetlerini sürdüren TOBB Samsun Genç Girişimciler Kurulu tarafından düzenlenen "Girişimcilik Buluşmaları" programında, girişimciler tecrübelerini paylaştı.

Islak mendilin Türkiye'deki mucidi olarak bilinen girişimci Ataman Özbay, TSO binasında düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, matbaacılık, eczacılık gibi birçok işle uğraştığını söyledi.

Hiçbir karşılık beklemeden ülkenin her yerinde seminerlere katıldığını belirten Özbay, "İnsanın en büyük başarısızlık sebebi menfaat aramasıdır." ifadesini kullandı.

İnsanı gerçekten sevenlerin annesi ve babası olduğunu belirten Özbay, "Gençler var burada, gençlere tavsiyem hayattaki tercihleriyle belli olurlar. Gençlerimize diyorum ki 5 arkadaşına bak. 5 arkadaşın içinde eğer o arkadaşın üretiyorsa iyi. Tüketiyorsa kötü." dedi.

Yoksul bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldiğini aktaran Özbay, "Çalıştım, çabaladım dünya çapında oldum. Rahmetli eşimle beraber dünyada olmayan şeyleri yaptık. 44 sene beraberliğimde dünyanın en büyük kozmetik ihracatçısı oldum. Üreten olun, tüketen olmayın. Benden çok akıllı, zenginleri tanıdım. Aynı mahalleden yetiştiğimiz insanlar arasında dağlar kadar fark var. Tek şey ne biliyor musunuz? Emek, azim, çalışma ve arkana bakmamak." diye konuştu.