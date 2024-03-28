Samsun'da girişimciler, girişimci adaylarıyla tecrübelerini paylaştı
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) koordinatörlüğünde faaliyetlerini sürdüren TOBB Samsun Genç Girişimciler Kurulu tarafından düzenlenen "Girişimcilik Buluşmaları" programında, girişimciler tecrübelerini paylaştı.
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) koordinatörlüğünde faaliyetlerini sürdüren TOBB Samsun Genç Girişimciler Kurulu tarafından düzenlenen "Girişimcilik Buluşmaları" programında, girişimciler tecrübelerini paylaştı.
Islak mendilin Türkiye'deki mucidi olarak bilinen girişimci Ataman Özbay, TSO binasında düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, matbaacılık, eczacılık gibi birçok işle uğraştığını söyledi.
Hiçbir karşılık beklemeden ülkenin her yerinde seminerlere katıldığını belirten Özbay, "İnsanın en büyük başarısızlık sebebi menfaat aramasıdır." ifadesini kullandı.
İnsanı gerçekten sevenlerin annesi ve babası olduğunu belirten Özbay, "Gençler var burada, gençlere tavsiyem hayattaki tercihleriyle belli olurlar. Gençlerimize diyorum ki 5 arkadaşına bak. 5 arkadaşın içinde eğer o arkadaşın üretiyorsa iyi. Tüketiyorsa kötü." dedi.
Yoksul bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldiğini aktaran Özbay, "Çalıştım, çabaladım dünya çapında oldum. Rahmetli eşimle beraber dünyada olmayan şeyleri yaptık. 44 sene beraberliğimde dünyanın en büyük kozmetik ihracatçısı oldum. Üreten olun, tüketen olmayın. Benden çok akıllı, zenginleri tanıdım. Aynı mahalleden yetiştiğimiz insanlar arasında dağlar kadar fark var. Tek şey ne biliyor musunuz? Emek, azim, çalışma ve arkana bakmamak." diye konuştu.
Disiplinli insanların her işi başarabileceğine işaret eden Özbay, şunları kaydetti:
"Başarılı insanların yüzde 99'u disiplinlidir. Disiplinli olmayan insanlardan hiçbir hayır gelmez. Ben okulun kantininde bir kere çay içmedim. Hiçbir kadın, dünya güzeli olsa beni alıp bir adım bir yere getiremez. Hiçbir arkadaşım beni sinemaya getiremez. Hayatımı kazanana kadar, 40 yaşına gelene kadar bunları sabitledim. Disiplininiz yoksa başarı gelmez."
İsrail ziyareti sonrası ıslak mendil üretimine girdiğini anlatan Özbay, bütün dünyaya satış yaptığını ve büyük miktarda paralar kazandığını belirtti.
Özbay, kurduğu markayla ürettiği ıslak mendil çeşitleri, kokulu aseton ve hijyenik kitleriyle dünyada birçok ilke imza attığını sözlerine ekledi.
Okçu Akademi kurucusu ve danışman eğitmen Gökhan Okçu ise "25. Saat Bireysel ve Kurumsal Algı Yönetimi" konulu konferans verdi.
Programa, TOBB Samsun Genç Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Onur Öztekin, Samsun TSO Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Tüfekçi ve girişimci adayları katıldı.
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