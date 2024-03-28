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        AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Doğan'dan "Engelsiz Samsun Projesi" açıklaması:

        AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Halit Doğan, engellilerin hayatını kolaylaştırmak amacıyla "Engelsiz Samsun Projesi"ni uygulamaya koyacaklarını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 17:24 Güncelleme: 28.03.2024 - 17:24
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        AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Doğan'dan "Engelsiz Samsun Projesi" açıklaması:
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        AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Halit Doğan, engellilerin hayatını kolaylaştırmak amacıyla "Engelsiz Samsun Projesi"ni uygulamaya koyacaklarını belirtti.

        Doğan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, en önemli projelerinin insanların mutluluğu olduğunu söyledi.

        Her alanda gelişmiş, gurur duyulan bir Samsun'u inşa edeceklerini dile getiren Doğan, "Siyaset anlayışım, insanımızla hareket ederek hizmet ve eserler üretmek, yaşanabilir ve sürdürülebilir, geleceği planlanmış, bugünün keyfini çıkaran bir şehir için emek vermek üzerine kuruludur. Bizim en önemli değerimiz insanlarımızdır. Samsun'un ihtiyaçlarını, taleplerini dinleyen, fikirlere önem veren, daima ulaşılabilir ve daha hızlı çözüm üreten bir anlayışa sahibiz." ifadesini kullandı.

        Samsun'u sokak sokak dolaştıklarını, vatandaşların taleplerini dinlediklerini anlatan Doğan, "Sahada en çok karşılaştığımız konulardan biri de çölyak hastalarımızla ile ilgili. Çölyak hastalarımızın glütensiz gıdaya erişimlerini artırmak adına sorumluluk üstleneceğiz. Mahalle aralarındaki pazar yerlerinde, pazarcı esnafımıza ve alışverişe gelen vatandaşlarımıza kolaylık sağlamak amacıyla mobil olarak hizmet verecek tuvaletler ve mescit uygulamasını hayata geçireceğiz. Bu sayede özellikle pazarcılarımız tezgahlarını bırakarak pazar yerinden uzaklaşmak zorunda kalmayacak." diye konuştu.

        Şehrin sosyal, ekonomik, kültürel ve teknolojik gelişmelerinden herkesin eşit faydalanabildiği bir Samsun oluşturma sözü veren Doğan, şunları kaydetti:

        "İnsan öncelikli, hizmet odaklı anlayışımızla hareket edeceğiz. Samsun'u her kesimden daha mutlu ve huzurlu insanların yaşadığı bir kent haline getirmek için sosyal dayanışmanın da en güçlü örneğini sergileyeceğiz. Samsun'da insanımızın yaşam konforunu etkileyen tüm engelleri kaldırmak ve hayatı herkes için kolaylaştırmak temel hedefimiz. Türkiye Yüzyılı'nda Engelsiz Samsun Projesi'ni başlatacağız. Özel gereksinimli vatandaşlarımızın hareket kapasitesini artıracak uygulamalarla şehrimizi daha erişilebilir hale getireceğiz. Engellilerimizin ulaşımları için ihtiyaçlarına uygun dizayn edilmiş otobüsler sağlayacağız. Plaj ve sahillerimizi onların kullanımına uygun hale getireceğiz. Engelliler için parklarımızı ve engelli çocuklar için oyun alanlarımızı evrensel standartlara göre geliştireceğiz. Tarihi, kültürel ve turistik alanlarımızı engelli dostu haline getireceğiz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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