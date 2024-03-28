AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Doğan'dan "Engelsiz Samsun Projesi" açıklaması:

AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Halit Doğan, engellilerin hayatını kolaylaştırmak amacıyla "Engelsiz Samsun Projesi"ni uygulamaya koyacaklarını belirtti.

Doğan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, en önemli projelerinin insanların mutluluğu olduğunu söyledi.

Her alanda gelişmiş, gurur duyulan bir Samsun'u inşa edeceklerini dile getiren Doğan, "Siyaset anlayışım, insanımızla hareket ederek hizmet ve eserler üretmek, yaşanabilir ve sürdürülebilir, geleceği planlanmış, bugünün keyfini çıkaran bir şehir için emek vermek üzerine kuruludur. Bizim en önemli değerimiz insanlarımızdır. Samsun'un ihtiyaçlarını, taleplerini dinleyen, fikirlere önem veren, daima ulaşılabilir ve daha hızlı çözüm üreten bir anlayışa sahibiz." ifadesini kullandı.

Samsun'u sokak sokak dolaştıklarını, vatandaşların taleplerini dinlediklerini anlatan Doğan, "Sahada en çok karşılaştığımız konulardan biri de çölyak hastalarımızla ile ilgili. Çölyak hastalarımızın glütensiz gıdaya erişimlerini artırmak adına sorumluluk üstleneceğiz. Mahalle aralarındaki pazar yerlerinde, pazarcı esnafımıza ve alışverişe gelen vatandaşlarımıza kolaylık sağlamak amacıyla mobil olarak hizmet verecek tuvaletler ve mescit uygulamasını hayata geçireceğiz. Bu sayede özellikle pazarcılarımız tezgahlarını bırakarak pazar yerinden uzaklaşmak zorunda kalmayacak." diye konuştu.