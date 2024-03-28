Samsunspor, Pendikspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 4 Nisan Perşembe günü sahasında Siltaş Yapı Pendikspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 4 Nisan Perşembe günü sahasında Siltaş Yapı Pendikspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kırmızı-beyazlı futbolcular, Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Markus Gisdol yönetimindeki antrenmana ısınma hareketleri ile başladı.
İdman, koordinasyon ve dar alandaki oyunların ardından 3 takımlı gerçekleştirilen turnuvayla tamamlandı.
Antrenmana ameliyat edilen Lubomir Satka katılmadı.
Samsun ekibi, yarın yapacağı antrenmanla Pendikspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.
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