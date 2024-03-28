Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da ağaca çarpan kamyonetteki 2 kişi yaralandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde kamyonetin ağaca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 14:23 Güncelleme: 28.03.2024 - 14:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da ağaca çarpan kamyonetteki 2 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun'un Bafra ilçesinde kamyonetin ağaca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Osman S. (39) yönetimindeki 46 F 2842 plakalı kamyonet, Üçpınar Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ağaca çarptı.

        Kazada araçta bulunan ve yaralanan Tuana (15) ve Tuğra S. (13), sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Temmuzda emekli maaşı masaya yatacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Temmuzda emekli maaşı masaya yatacak
        Milyarderler şehri: İstanbul Avrupa'da ilk 5'te
        Milyarderler şehri: İstanbul Avrupa'da ilk 5'te
        Beşiktaş'ta "U dönüşü" faciası: Semanur yaşam mücadelesi veriyor
        Beşiktaş'ta "U dönüşü" faciası: Semanur yaşam mücadelesi veriyor
        Müzikhole kurşun yağmuru! 1 kişi ölmüştü! Flaş gelişme!
        Müzikhole kurşun yağmuru! 1 kişi ölmüştü! Flaş gelişme!
        Kira beyannamesi için son gün 1 Nisan
        Kira beyannamesi için son gün 1 Nisan
        2 çocuk annesini 7 kez bıçakladı! Ölmesini bekledi!
        2 çocuk annesini 7 kez bıçakladı! Ölmesini bekledi!
        İdeal 11'ini arıyor!
        İdeal 11'ini arıyor!
        Dünyanın en mutlu 2. ülkesinin sırrı ne?
        Dünyanın en mutlu 2. ülkesinin sırrı ne?
        Çorak araziden ormana 45 yıllık fotoğraf karesinde
        Çorak araziden ormana 45 yıllık fotoğraf karesinde
        "Bir döneme damga vuracak"
        "Bir döneme damga vuracak"
        "Hakaret, iftira, dayak"
        "Hakaret, iftira, dayak"
        Macron ve Lula'nın fotoğrafları sosyal medyayı salladı
        Macron ve Lula'nın fotoğrafları sosyal medyayı salladı
        Yeni aşk
        Yeni aşk
        Borsaya çelme takan 5 gelişme
        Borsaya çelme takan 5 gelişme
        "Aşk yok"
        "Aşk yok"
        Kakaonun tadı Türkiye'de de acı olacak
        Kakaonun tadı Türkiye'de de acı olacak
        190 milyon kadının sorunu! Kadınlar teşhis almak için 12 yıl bekliyor
        190 milyon kadının sorunu! Kadınlar teşhis almak için 12 yıl bekliyor
        Hastalık riskini artıran uyku alışkanlıkları açıklandı!
        Hastalık riskini artıran uyku alışkanlıkları açıklandı!
        Artık “çok yaşlı”yız
        Artık “çok yaşlı”yız
        "Kaybedilmiş bir şey yok!"
        "Kaybedilmiş bir şey yok!"

        Benzer Haberler

        İmren Nilay Tüfekci'den Samsun için mega projeler
        İmren Nilay Tüfekci'den Samsun için mega projeler
        17 yaşındaki 4 şüpheliden 1605 sentetik hap çıktı
        17 yaşındaki 4 şüpheliden 1605 sentetik hap çıktı
        Polis memuru ile annesini 2 araç arasında sıkıştırıp yaralayan şüpheliye ta...
        Polis memuru ile annesini 2 araç arasında sıkıştırıp yaralayan şüpheliye ta...
        Havza'da iftar sonrası kan bağışı kabul çalışması yapıldı
        Havza'da iftar sonrası kan bağışı kabul çalışması yapıldı
        Samsun'da tombala oynayan 39 kişiye para cezası kesildi
        Samsun'da tombala oynayan 39 kişiye para cezası kesildi
        AK Parti İlkadım Belediye Başkan adayı Kurnaz, gazetecilerle sahur programı...
        AK Parti İlkadım Belediye Başkan adayı Kurnaz, gazetecilerle sahur programı...