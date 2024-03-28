17 yaşındaki 4 şüpheliden 1605 sentetik hap çıktı

İl Emniyet Müdürlüğü İlkadım Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede devriye gezerken şüphe üzerine 4 yayanın üzerinde arama yaptı. Aramalarda R.P. (17), B.K. (17), E.D. (17) ve A.M.R.'nin (17) üzerinde toplam 1605 sentetik hap bulundu. Gözaltına alınan şüpheliler Çocuk Şube ekiplerine teslim edildi. Soruşturma sürüyor.

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde şüphe üzerine durdurulup aranan ve yaşları 17 olan 4 şüphelinin üzerinden toplam 1605 sentetik hap çıktı.

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