Samsun'da minik öğrenciler maniler okuyup davul çalarak ramazan coşkusu yaşadı

Bahadır, ramazanın manevi huzuru ve bereketini, kardeşlik ve yardımlaşma gibi duyguları çocuklara aktarmak istediklerini kaydetti.

Bu kapsamda ramazan coşkusunu okullarında yaşattıklarını belirten Bahadır, "Gelenek göreneklerimizin güzel örneklerini tanıtmayı amaçladık. Etkinlikte komik ve düşündürücü manilerle çocukların eğlenceli zaman geçirmelerini sağladık. Geleneksel ramazan davulcusu etkinliğiyle okulumuzun koridorlarında güzel görsel sahneler yaşandı." dedi.

Cahit Zarifoğlu İlkokulunun ana sınıfı öğrencileri, "Daha Zengin Bir Eğitim İçin Kültür ve Dilde Birlikte Büyümek" e-Twinning projesi kapsamında, önemli günler etkinliğinde "ramazan davulcusu" oldu.

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