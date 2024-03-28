Samsun'da tombala oynayan 39 kişiye para cezası kesildi
Samsun'un Atakum ilçesinde tombala oynadıkları belirlenen 39 kişiye 270 bin lira idari para cezası uygulandı.
Samsun'un Atakum ilçesinde tombala oynadıkları belirlenen 39 kişiye 270 bin lira idari para cezası uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce, Güzelyalı Mahallesi'nde 3199. Sokak'ta bulunan bir kahvehanede inceleme başlatıldı.
Ekiplerin kontrolünde, 39 kişinin tombala oynadıkları tespit edildi. Şahıslara toplamda 270 bin lira idari para cezası uygulandı.
İş yeri sorumlusu A.K. (51) hakkında kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçundan işlem yapıldı.
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