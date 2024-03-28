Samsun'da 113 kadın üreticiye yüzde 75'i hibe olmak üzere süt sağım makinesi verildi

Tarım ve Orman Bakanlığınca, kadın çiftçilerin kaliteli ve sağlıklı hijyenik süt sağımı yapabilmesi amacıyla Samsun'da 113 kadın üreticiye süt sağım makinesi dağıtıldı.

Vali Yardımcısı Şevket Cinbir, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde düzenlenen törende, kadınların Anadolu toprağının bereketini mutfağa ve sofralara taşıyan değer olduğunu söyledi.

Anadolu kadınının tarihin her döneminde elinde çapası, sırtında küfesi, kucağında yavrusu ile üretim hayatının merkezinde yer aldığını vurgulayan Cinbir, şöyle konuştu:

"Kadınlarımız gerek evin içinde gerekse dışında, ekonomik ve sosyal hayatın bir parçası olmuştur. Kadınlarımız yaptığı her işe yüreğini koyar, büyük özveriyle kendini adar. Milletçe Türkiye Yüzyılı vizyonu ile hedeflerimize ulaşabilmemiz için kadınlarımızın adanmışlığına, özverili çalışmalarına, olaylara kadın elinin dokunuşuna ihtiyacımız var. İnanıyoruz ki ülkemizin dört bir yanında sahip olduğu zenginliği değerlendirebilirsek, hedeflerimize ulaşabiliriz. Teslimini yaptığımız süt sağım makineleriyle kadınlarımızın daha iyi şartlar ve imkanlarda üretmelerine önemli destek sağlanmış olacaktır. Kadın çiftçilerimizi desteklemeye yönelik bu tür projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz."

Tarım ve Orman Bakanlığının hayvancılık sektörünün mekanizasyonuna büyük önem verdiğini belirten Sağlam, "Projenin toplam bütçesi, çiftçi katkısıyla beraber 1 milyon 350 bin liradır. Sağım makineleri bedelinin yüzde 25'lik kısmı üretici tarafından karşılanacak, yüzde 75'lik kısmı ise devlet katkısı olacaktır. Bu proje ile ilimizde 17 ilçede 113 kadın çiftçiye süt sağım makinesi dağıtılmıştır. " dedi.

Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam da kentin ekonomisinde hayvancılığın önemli geçim kaynağı olduğuna işaret etti.

Süt makinesi alan kadın üreticiler ise süt sağımını elle yaptıkları için çok zaman kaybı yaşadıklarını, artık daha kaliteli ve sağlıklı üretim yapacaklarını kaydetti.

Törende konuşmaların ardından, Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğünün "Süt Sağım Makine Desteği Projesi" kapsamında Samsun Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına aktardığı ödenek ile alınan 113 süt sağım makinesi, üretici kadınlara verildi.