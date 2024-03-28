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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı

        Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, aralarında hakkında kesinleşmiş cezası bulunan firari hükümlünün de yer aldığı 4 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 16:17 Güncelleme: 28.03.2024 - 16:17
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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı
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        Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, aralarında hakkında kesinleşmiş cezası bulunan firari hükümlünün de yer aldığı 4 kişi yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

        Ekipler, Zeytinlik Mahallesi'nde "uyuşturucu ticareti" suçundan 12 yıl 2 ay kesinleşmiş cezası bulunan firari E.K'yi ikametinden kaçmaya çalışırken yakaladı.

        Kadifekale Mahallesi'nde ise H.B. ve T.G. ve T.K'nin üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramada 213 sentetik ecza hapı, 42 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi, uyuşturucu kullanım aparatları ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 1900 lira ele geçirdi.

        Hükümlü E.K, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu, H.B, T.G. ve T.K. ise emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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