Samsun'da adreslerinde silah bulunan 3 kişi yakalandı
Samsun'un Bafra ilçesinde adreslerinde silah ele geçirilen 3 kişi gözaltına alındı.
Samsun'un Bafra ilçesinde adreslerinde silah ele geçirilen 3 kişi gözaltına alındı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Bafra Narkotik Büro Amirliği ekipleri, ihbar üzerine Kemalpaşa ve İğdir mahallerinde N.K, V.K. ve A.K'ye ait adreslerde arama yaptı.
Aramada 2 ruhsatsız av tüfeği, kurusıkı tabanca ve 5 dolu kartuş ele geçirildi.
Zanlılar gözaltına alındı.
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