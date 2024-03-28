Samsun'da adreslerinde silah bulunan 3 kişi yakalandı

Samsun Emniyet Müdürlüğü Bafra Narkotik Büro Amirliği ekipleri, ihbar üzerine Kemalpaşa ve İğdir mahallerinde N.K, V.K. ve A.K'ye ait adreslerde arama yaptı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.