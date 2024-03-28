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        Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, seçim çalışmalarına Samsun'da devam etti

        Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Samsun'da seçim çalışmalarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 17:49 Güncelleme: 28.03.2024 - 17:49
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        Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, seçim çalışmalarına Samsun'da devam etti
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        Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Samsun'da seçim çalışmalarını sürdürdü.

        Davutoğlu, çeşitli temaslarda bulunduğu kentte, seçim otobüsünden vatandaşları selamladı.

        Atakum'da bir süredir tedavi gören Gelecek Partisi İl Başkanı Hasan Gürtan'a, partisinin Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Yeşilyurt ile geçmiş olsun ziyaretinde bulunan Davutoğlu, ziyaret çıkışı gazetecilere yaptığı açıklamada, 1 Nisan'dan itibaren Türkiye'nin siyasi haritasının yeniden şekilleneceğini savundu.

        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Merkezi hükümetle yerel yönetimler arasında uyum olmazsa milli beka sorunu çıkar" yönünde açıklama yaptığını söyleyen Davutoğlu, "Hayret verici bir açıklama çünkü Devlet Bahçeli, AK Parti iktidarlarında ben de başbakan iken AK Parti merkezi yönetimi elinde tutuyordu, MHP'li de belediyeler vardı, demek ki o zaman Milliyetçi Hareket Partisinin adayları milli beka için tehditti." diye konuştu.

        Bahçeli'yi eleştiren Davutoğlu, "Halkın kullanacağı oyu, milli iradeyi milli beka sorunu olarak görmek demokrasiyi anlamamaktır." dedi.

        Davutoğlu, 31 Mart'ta milli iradenin sandıkta tecelli edeceğini söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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