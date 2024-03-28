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        Davutoğlu: Bahçeli, milli beka sorununu iktidarın yolsuzluklarında aramalı

        GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Sayın Bahçeli, milli beka sorununu önce iktidarın yolsuzluklarında, yanlış politikalarında aramalı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 17:45 Güncelleme: 28.03.2024 - 17:50
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        Davutoğlu: Bahçeli, milli beka sorununu iktidarın yolsuzluklarında aramalı
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        GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Sayın Bahçeli, milli beka sorununu önce iktidarın yolsuzluklarında, yanlış politikalarında aramalı. İktidarın parçası olarak da milli bekanın Sayın Erdoğan'dan sonra ikinci sorumlusu Sayın Bahçeli'dir" dedi.

        Ahmet Davutoğlu, seçim çalışmaları kapsamında Samsun'un Atakum ilçesine geldi. Rahatsızlığı nedeniyle evinde dinlenen Gelecek Partisi İl Başkanı Hasan Gürtan'ı ziyaret eden Davutoğlu, daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. Davutoğlu, "Ülkede bir taraftan büyük bir tedirginlik, kaygı ve mutsuzluk var ama diğer taraftan da siyasi bir değişimin izleri var. Bu değişimin ne yönde olacağını zaman gösterecek; ama iktidarın ve iktidara verilen kredinin tamamıyla tükenmiş olduğunu görüyorum. İktidar, elindeki devlet imkanları ile son derece adaletsiz bir seçim yönetiyor. Demokrasinin en önemli kurallarına aykırı bir şekilde Adalet Bakanı, İçişleri Bakanı ve Ulaştırma Bakanı alanda kampanya yürütüyor. Kampanya yapamazlar, devlet bürokratıdırlar. Bu çerçevede Türkiye'nin her yerinde bu mutsuzluğun sandığa yansıyacağı kanaatindeyim. 1 Nisan'dan itibaren Türkiye'de siyasi haritanın yeniden şekilleneceği, herkesin bir muhasebe yapmak zorunda kalacağı iktidarda dahil. Sayın Bahçeli, 'Merkezi hükümet ile yerel yönetimler arasında uyum olmazsa milli beka sorunu çıkar' gibi bir açıklama yaptı. Gerçekten hayret verici bir açıklama" dedi.

        'HERKESİN DERS ALMASI GEREKECEK'

        Davutoğlu, "Buradan Sayın Bahçeli'ye şunu demek isterim. Evet, milli beka için bir tehdit var; bu ne biliyor musunuz? Türkiye'de yaşanan servet transferi ile halkın yoksullaşmış olması. Milli beka için bir tehdit var. O ne biliyor musunuz? Merkez Bankası rezervlerinin eksi 70 milyar dolar kadarının düşmüş olmasıdır. Milli beka için bir tehdit var; o ne biliyor musunuz? Enflasyonda ve faizde dünyanın en yüksek enflasyonu ve en yüksek faizini Türkiye'nin yaşıyor olması. En önemlisi milli beka için en önemli tehdit ne biliyor musunuz? Gençlik istihdamındaki sıkıntı. Türkiye'de genç işsizler ordusu var. Son 2 yıl içinde ekonomik yetersizlik dolayısıyla 1,5 milyon genç üniversiteyi bırakmış. KYK yurtlarında intiharlar devam ediyor. Bunlar milli beka sorunu. Halkın kullanacağı oyu, milli beka sorunu olarak görmek, demokrasiyi anlamamaktır. Sayın Bahçeli, milli beka sorununu önce iktidarın yolsuzluklarında, yanlış politikalarında aramalı. İktidarın parçası olarak da milli bekanın Sayın Erdoğan'dan sonra ikinci sorumlusu Sayın Bahçeli'dir. Kimse dolambaçlı yollara başvurmasın. Pazar günkü seçim tehdit, şantaj ve milli beka gibi kavramların ötesinde milli irade tecelli edecek, çıkan tablodan da herkesin ders alması gerekecek" dedi.

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