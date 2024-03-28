Davutoğlu: Bahçeli, milli beka sorununu iktidarın yolsuzluklarında aramalı

GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Sayın Bahçeli, milli beka sorununu önce iktidarın yolsuzluklarında, yanlış politikalarında aramalı. İktidarın parçası olarak da milli bekanın Sayın Erdoğan'dan sonra ikinci sorumlusu Sayın Bahçeli'dir" dedi.

Ahmet Davutoğlu, seçim çalışmaları kapsamında Samsun'un Atakum ilçesine geldi. Rahatsızlığı nedeniyle evinde dinlenen Gelecek Partisi İl Başkanı Hasan Gürtan'ı ziyaret eden Davutoğlu, daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. Davutoğlu, "Ülkede bir taraftan büyük bir tedirginlik, kaygı ve mutsuzluk var ama diğer taraftan da siyasi bir değişimin izleri var. Bu değişimin ne yönde olacağını zaman gösterecek; ama iktidarın ve iktidara verilen kredinin tamamıyla tükenmiş olduğunu görüyorum. İktidar, elindeki devlet imkanları ile son derece adaletsiz bir seçim yönetiyor. Demokrasinin en önemli kurallarına aykırı bir şekilde Adalet Bakanı, İçişleri Bakanı ve Ulaştırma Bakanı alanda kampanya yürütüyor. Kampanya yapamazlar, devlet bürokratıdırlar. Bu çerçevede Türkiye'nin her yerinde bu mutsuzluğun sandığa yansıyacağı kanaatindeyim. 1 Nisan'dan itibaren Türkiye'de siyasi haritanın yeniden şekilleneceği, herkesin bir muhasebe yapmak zorunda kalacağı iktidarda dahil. Sayın Bahçeli, 'Merkezi hükümet ile yerel yönetimler arasında uyum olmazsa milli beka sorunu çıkar' gibi bir açıklama yaptı. Gerçekten hayret verici bir açıklama" dedi.