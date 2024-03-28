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        Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Samsun'da iftar programına katıldı

        Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Samsun'da partisinin iftar programına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 21:39 Güncelleme: 28.03.2024 - 21:39
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        Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Samsun'da iftar programına katıldı
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        Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Samsun'da partisinin iftar programına katıldı.

        Davutoğlu, kentteki bir otelin konferans salonunda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Samsun'un çok bilinçli seçmenlere sahip bir il olduğunu söyledi.

        31 Mart günü halkın iktidara kırmızıyla sarı arasında bir kart göstereceğine inandıklarını belirten Davutoğlu, "Çünkü artık millet gerçekten son raddeye gelmiş. Sonrası nedir, önemli olan o. Evet bunlar sarı ile kırmızı arası kart alacaklar ama sonra biz ne yapacağız? Mesele bir yerel seçim meselesi değildir sadece. İnşallah 31 Mart'ta onlara hem ders verecek halk hem de bizim adaylarımızı iş başına getirecekler. Temiz, ahlaklı, ilkeli bir belediyecilik nasıl olur onu göstereceğiz inşallah." dedi.

        Davutoğlu, 1 Nisan günü dikkatli olunması gerektiğini dile getirerek, "1 Nisan sonrası için çok kaygılıyım. Devletimizin düzeni açısından kaygılıyım. Milletimizin refahı açısından kaygılıyım ve Türkiye'nin uluslararası itibarı açısından kaygılıyım." diye konuştu.

        Toplumsal muhalefetin yoğunluk oluşturduğunu kaydeden Davutoğlu, "Ümit ederim iktidar kendisine çekidüzen verir ama çekidüzen vermezse milletin umutsuzluğa kapılmaması için bizim siyasetimizi çok daha güçlü, gür bir sesle ve çok daha sistemli şekilde yapma sorumluluğumuz var." ifadesini kullandı.

        Programa, Saadet Partisi Samsun Milletvekili Mehmet Karaman, Gelecek Partisi Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Yeşilyurt da katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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