Samsun'da Siber Güvenlik Bilinci için farkındalık etkinliği gerçekleştirildi

Etkinlikle çocukların dijital dünyada karşılaşabilecekleri risklere karşı bilinçlenmeleri, önlem almalarına katkı sağlanması, teknolojiyi daha güvenli ve bilinçli şekilde kullanmaları hedeflendi.

Etkinlikte, Siberay Güneş Fırtınası adlı film ile ilgili afiş çalışması da yapıldı.

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