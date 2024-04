Markus Gisdol: Her maçı kazanmak için oynarım

Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, “Ben geldiğim ilk günden beri oynamış olduğum bütün maçları kazanmak istiyorum. Her maçı ben kazanmak için oynarım” dedi.

Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, Süper Lig’in 31'inci haftasında yarın kendi sahasında oynayacakları Pendikspor maçı öncesi Nuri Asan Tesisleri’nde basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Pendikspor maçına iyi hazırlandıklarını belirten Markus Gisdol, “Yarın sahamızda oynayacağımız Pendikspor maçına iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Zor bir maç olacak ve biz en iyi performansımızı sahada göstermeliyiz, çok iyi konsantre olmamız gereken bir karşılaşma. Ara transfer döneminde çok fazla transfer yapan ve iyi oyunculardan kurulu bir takıma karşı oynayacağız. Bu sebepten dolayı çok zor geçeceğini düşünüyorum. Hatta ikinci yarı başladıktan sonra alınan sonuçlara bakacak olursak rakibimiz belki de ilk 10 içerisinde yer alır diyebiliriz. Bu sebepten dolayı çok dikkat etmemiz gerekiyor” diye konuştu.

"HER MAÇI BEN KAZANMAK İÇİN OYNARIM"

Bütün maçları kazanmak istediğini belirten Gisdol, “Ben geldiğim ilk günden beri oynamış olduğum bütün maçları kazanmak istiyorum. Her maçı ben kazanmak için oynarım. Bu sebepten dolayı her maçın önemi benim için eşit derecededir. Bütün maçları kazanmak için oynadık. Bu maçı da kazanmak için oynayacağız. Ben tecrübelerime dayanarak şunu söylemek istiyorum. Her şeyden önce takım olarak bizim kendimize odaklanmamız gerekiyor. Rakiplerde veya dışarıda neler oluyor buna çok odaklanmadan, gerekirse televizyon bile izlemeden sahaya odaklanmamız ve çok çalışmamız gerekiyor” şeklinde konuştu.