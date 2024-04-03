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        Markus Gisdol: Her maçı kazanmak için oynarım

        Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, "Ben geldiğim ilk günden beri oynamış olduğum bütün maçları kazanmak istiyorum.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 16:13 Güncelleme: 03.04.2024 - 16:15
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        Markus Gisdol: Her maçı kazanmak için oynarım
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        Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, “Ben geldiğim ilk günden beri oynamış olduğum bütün maçları kazanmak istiyorum. Her maçı ben kazanmak için oynarım” dedi.

        Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, Süper Lig’in 31'inci haftasında yarın kendi sahasında oynayacakları Pendikspor maçı öncesi Nuri Asan Tesisleri’nde basın mensuplarının sorularını cevapladı.

        Pendikspor maçına iyi hazırlandıklarını belirten Markus Gisdol, “Yarın sahamızda oynayacağımız Pendikspor maçına iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Zor bir maç olacak ve biz en iyi performansımızı sahada göstermeliyiz, çok iyi konsantre olmamız gereken bir karşılaşma. Ara transfer döneminde çok fazla transfer yapan ve iyi oyunculardan kurulu bir takıma karşı oynayacağız. Bu sebepten dolayı çok zor geçeceğini düşünüyorum. Hatta ikinci yarı başladıktan sonra alınan sonuçlara bakacak olursak rakibimiz belki de ilk 10 içerisinde yer alır diyebiliriz. Bu sebepten dolayı çok dikkat etmemiz gerekiyor” diye konuştu.

        "MİLLİ ARADA ÇOK İYİ İŞLER YAPTIK"

        Milli arayı iyi değerlendirdiklerini ifade eden Gisdol, “Her zaman milli maçlar sebebiyle yeni bir başlangıç yaşarsınız. Bu milli maç arası da bizim için öyle oldu, 3 hafta boyunca maç yoktu. Takımdaki herkesin olduğu bir birliktelikle geçirdik biz bu zamanı. Ama bu dönemde çok iyi işler yaptık. Tabii bu süreçte sadece iki oyuncudan yoksun kaldık onlar da milli takımlarına giden Okan Kocuk ve Marius Mouandilmadji olmuştu. Yine oyuncumuz Lubomir Satka da yaşadığı sakatlık sonrası ameliyat oldu ve sezonu kapattı. Çok şükür ki Satka'nın pozisyonunda oynayabilecek oyuncularımız var, bu da bizi mutlu ediyor. Ama çalışmalarımız da bu süreçte çok iyi gitti” ifadelerini kullandı.

        "HER MAÇI BEN KAZANMAK İÇİN OYNARIM"

        Bütün maçları kazanmak istediğini belirten Gisdol, “Ben geldiğim ilk günden beri oynamış olduğum bütün maçları kazanmak istiyorum. Her maçı ben kazanmak için oynarım. Bu sebepten dolayı her maçın önemi benim için eşit derecededir. Bütün maçları kazanmak için oynadık. Bu maçı da kazanmak için oynayacağız. Ben tecrübelerime dayanarak şunu söylemek istiyorum. Her şeyden önce takım olarak bizim kendimize odaklanmamız gerekiyor. Rakiplerde veya dışarıda neler oluyor buna çok odaklanmadan, gerekirse televizyon bile izlemeden sahaya odaklanmamız ve çok çalışmamız gerekiyor” şeklinde konuştu.

        "ALTYAPIDA GÜZEL İŞLER OLUYOR"

        Samsunspor’un altyapısında güzel işlerin olduğunu ifade eden Gisdol, “Tabii şunu belirtmem gerekiyor. Altyapıda inanılmaz işler yapılmış gördüğüm kadarıyla ve bunu görmek beni çok mutlu etti. Her yaş grubu için çok güzel işler yapılıyor ve takımlar da ellerinden geldiğince başarılı olmaya çalışıyor. Onlar bizim geleceğimiz, biz gelecekte de bugün nasıl onlara ihtiyaç duyduysak gelecekte de onlara ihtiyaç duyacağız ve olabildiğince genç takımdan A takıma oyuncu getirmeye çalışacağız. Kesinlikle bu şekilde devam etmeleri gerektiğini düşünüyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

        - Markus Gisdol'un açıklamaları

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