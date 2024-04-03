Samsun'da 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan cinayet hükümlüsü yakalandı
Samsun'da kasten öldürme suçundan 23 yıl 10 ay 16 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Samsun'da kasten öldürme suçundan 23 yıl 10 ay 16 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri "kasten adam öldürme" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından 23 yıl 10 ay 16 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.O'nun yakalanması için çalışma yürüttü.
Ekipler, hükümlüyü saklandığı ikamette operasyonla yakaladı.
M.O, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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