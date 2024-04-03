Samsun'da 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan cinayet hükümlüsü yakalandı

Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri "kasten adam öldürme" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından 23 yıl 10 ay 16 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.O'nun yakalanması için çalışma yürüttü.

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