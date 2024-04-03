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        Samsun'da 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan cinayet hükümlüsü yakalandı

        Samsun'da kasten öldürme suçundan 23 yıl 10 ay 16 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 14:18 Güncelleme: 03.04.2024 - 14:18
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        Samsun'da 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan cinayet hükümlüsü yakalandı
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        Samsun'da kasten öldürme suçundan 23 yıl 10 ay 16 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri "kasten adam öldürme" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından 23 yıl 10 ay 16 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.O'nun yakalanması için çalışma yürüttü.

        Ekipler, hükümlüyü saklandığı ikamette operasyonla yakaladı.

        M.O, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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