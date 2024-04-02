Samsun Bafra'da seçimin iptali için 5 parti itiraz etti (2)

Samsun'un Bafra ilçesinde DSP adayının isminin aday çıkarmayan Memleket Partisi logosunun altında yer alması nedeniyle yapılan itiraz İlçe Seçim Kurulu tarafından değerlendirildi. Bafra İlçe Seçim Kurulu DSP, Memleket Partisi, CHP, İYİ Parti ve Yeniden Refah Partisi'nin ,seçimlerin iptal edilmesi talebini 4'e 3 oy ile ret kararı verdi.

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