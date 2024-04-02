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        Samsun Bafra'da seçimin iptali için 5 parti itiraz etti (2)

        İTİRAZRED EDİLDİSamsun'un Bafra ilçesinde DSP adayının isminin aday çıkarmayan Memleket Partisi logosunun altında yer alması nedeniyle yapılan itiraz İlçe Seçim Kurulu tarafından değerlendirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 21:40 Güncelleme: 02.04.2024 - 21:40
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        Samsun Bafra'da seçimin iptali için 5 parti itiraz etti (2)
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        İTİRAZRED EDİLDİ

        Samsun'un Bafra ilçesinde DSP adayının isminin aday çıkarmayan Memleket Partisi logosunun altında yer alması nedeniyle yapılan itiraz İlçe Seçim Kurulu tarafından değerlendirildi. Bafra İlçe Seçim Kurulu DSP, Memleket Partisi, CHP, İYİ Parti ve Yeniden Refah Partisi'nin ,seçimlerin iptal edilmesi talebini 4'e 3 oy ile ret kararı verdi.

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