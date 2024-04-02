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        Samsun'da 6 ayrı suçtan 23 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 6 ayrı suçtan 23 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulanan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 13:57 Güncelleme: 02.04.2024 - 13:57
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        Samsun'da 6 ayrı suçtan 23 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 6 ayrı suçtan 23 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulanan firari hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, silahlı tehdit, kasten yaralama, kullanmak için uyuşturucu satın almak, kabul etmek veya bulundurmak, hırsızlık, 6136 sayılı kanuna muhalefet ve hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından toplam 23 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y.T'yi saklandığı yerde yakaladı.

        Gözaltına alınan firari hükümlü, tutuklanarak Vezirköprü Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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