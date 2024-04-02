Samsun'da 6 ayrı suçtan 23 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Ekipler, silahlı tehdit, kasten yaralama, kullanmak için uyuşturucu satın almak, kabul etmek veya bulundurmak, hırsızlık, 6136 sayılı kanuna muhalefet ve hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından toplam 23 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y.T'yi saklandığı yerde yakaladı.

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