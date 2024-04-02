Samsunspor, Pendikspor maçının hazırlıklarına devam etti
Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 4 Nisan Perşembe günü sahasında Siltaş Yapı Pendikspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 4 Nisan Perşembe günü sahasında Siltaş Yapı Pendikspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kırmızı-beyazlı futbolcular, Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Markus Gisdol yönetimindeki antrenmana ısınma hareketleriyle başladı.
İdman, koordinasyon ve rondo çalışmasının ardından gerçekleştirilen taktik ağırlık çift kale maçla sona erdi.
Antrenmana ameliyat edilen Lubomir Satka katılmadı.
Samsun ekibi, yarın yapacağı antrenmanla Pendikspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
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