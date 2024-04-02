Otizmli çocuklar "farkındalık günü" etkinliklerinde jandarma ekipleriyle eğlendi

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı Trafik Güvenliği Eğitim Timi tarafından, otizmde farkındalığın artırılması amacıyla Jandarma Mobil Trafik Eğitim Aracı ile Atakum Fahri Kemal Kızılot Özel Eğitim Uygulama Merkezi'nde otizmli öğrencilere teorik ve uygulamalı trafik eğitimi verildi.

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