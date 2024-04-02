Samsun Bafra'da seçimin iptali için 5 parti itiraz etti

SAMSUN'un Bafra ilçesinde seçimlere katılmadığı halde oy pusulasında Memleket Partisi’nin logosu ve bu logonun altında da DSP’nin adayı Murat Arabacı’nın ismi yer aldı. AK Parti Adayı Hamit Kılıç’ın belediye başkanlığını kazandığı ilçede, seçimin iptali için CHP, İYİ Parti, Memleket Partisi, Yeniden Refah Partisi ve DSP, itiraz başvurusu yaptı.

Bafra ilçesindeki yerel seçimde oy pusulasındaki Memleket Partisi logosunun altında DSP Bafra Adayı Murat Arabacı'nın ismi yazıldı. DSP adayına gelen oylar, ilçede adayı olmayan Memleket Partisi'ne yazıldı. Yaşanan gelişme üzerine İYİ Parti, CHP, Memleket Partisi, Yeniden Refah Partisi ve DSP'den Bafra ilçesinde yapılan yerel seçimin yenilenmesi talebiyle Seçim Kurulu'na itiraz başvurusu yapıldı. İlçedeki 396 sandıkta, Memleket Partisi’nin 173 oy aldığı belirtildi.

Bafra Adalet Sarayı önünde basın açıklaması yapan Memleket Partisi Samsun İl Başkanı Recep Kılıç, "Tüm Türkiye’de yerel seçimleri hep beraber gerçekleştirdik. Bu bağlamda ilçemiz Bafra’da da bu seçimler yapıldı. Ancak burada bir durum tespit ettik. Ben kendi sandığımda oy kullanırken Bafra’da Memleket Partisi’nin Belediye Başkanı olmamasına rağmen oy pusulasında partimizin amblemi altında tanımadığımız bir ismin belediye başkan adayı olduğunu tespit ettik. Daha sonra bu tespitlerimiz neticesinde adı geçen şahsın Demokratik Sol Parti’den (DSP) aday olduğu halde, DSP’nin oy pusulasında amblemi olmadığı ve bizim adayımız olmadığı halde oy pusulasında amblemimizin olduğunu gördük. Bu da 2972 sayılı Mali İdareler Konunun 298'inci maddesinde net bir şekilde belirtildiği şekilde seçime girdiği halde, oy pusulasında amblemi bulunmayan partilerin veya seçime girmediği halde oy pusulasında amblemi bulunan partinin adaylarının oy pusulasında gösterilmesi açık ve net bir şekilde seçimin iptalini gerektiren bir hatadır. İtirazlarımızı yaptık. Süreci takip ediyoruz" diye konuştu.