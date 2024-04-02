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        Çarşamba'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 15:53 Güncelleme: 02.04.2024 - 15:53
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        Çarşamba'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
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        Samsun'un Çarşamba ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Sığırtmaç Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan F.M. ile M.A. arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine F.M. yanında bulunan silahla ateş ederek M.A'yı yaraladı.

        Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Gözaltına alınan zanlı, İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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