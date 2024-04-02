Samsun'un Salıpazarı ve Alaçam ilçelerinde seçim sonuçlarına itiraz edildi

Samsun'un Salıpazarı ve Alaçam ilçelerinde CHP ve MHP'nin parti temsilcileri tarafından seçim sonuçlarına itiraz edildi.

CHP Alaçam İlçe Başkanlığı, 16 bin 660 seçmenin oy kullandığı 95 sandıkta boş ve geçersiz oylarla ilgili ilçe seçim kuruluna yeniden sayım için dilekçe verdi.

MHP Salıpazarı İlçe Başkanlığı da 14 bin 686 seçmenin oy kullandığı 69 sandıkta boş ve geçersiz oylarla ilgili ilçe seçim kuruluna yeniden sayım için dilekçe sundu.

CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ, Alaçam'da 95 sandıkta oyların yeniden sayılması için itirazda bulunduklarını söyledi.