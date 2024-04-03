Ankara'da çöken istinat duvarının altında kalarak ölen işçi Vezirköprü'de toprağa verildi

Ankara'da 1 Nisan'da GMK Bulvarı üzerinde yıkımı yapılan bir binanın molozlarını kaldırma çalışmaları sırasında kullanılan kepçenin müdahalesiyle istinat duvarı çökmüş, çökme sırasında enkaz altında kalan işçi Rasim Yılmaz hayatını kaybetmiş, cenazesine ise ekipler yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu ulaşmıştı.

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