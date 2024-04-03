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        Ankara'da çöken istinat duvarının altında kalarak ölen işçi Vezirköprü'de toprağa verildi

        Ankara'da moloz kaldırma çalışmaları sırasında çöken istinat duvarının altında kalarak ölen işçi Rasim Yılmaz (18), Samsun'un Vezirköprü ilçesinde toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 09:52 Güncelleme: 03.04.2024 - 09:54
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        Ankara'da çöken istinat duvarının altında kalarak ölen işçi Vezirköprü'de toprağa verildi
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        Ankara'da moloz kaldırma çalışmaları sırasında çöken istinat duvarının altında kalarak ölen işçi Rasim Yılmaz (18), Samsun'un Vezirköprü ilçesinde toprağa verildi.

        Yılmaz'ın cenazesi ilçeye bağlı Öğürlü Mahallesi'ne getirildi.

        Öğürlü Mahallesi Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Yılmaz, mahalle kabristanlığında toprağa verildi.

        Cenazeye, Yılmaz'ın yakınları ile vatandaşlar katıldı.

        Ankara'da 1 Nisan'da GMK Bulvarı üzerinde yıkımı yapılan bir binanın molozlarını kaldırma çalışmaları sırasında kullanılan kepçenin müdahalesiyle istinat duvarı çökmüş, çökme sırasında enkaz altında kalan işçi Rasim Yılmaz hayatını kaybetmiş, cenazesine ise ekipler yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu ulaşmıştı.

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