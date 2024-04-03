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        Samsunspor yarın Pendikspor'u konuk edecek

        Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında yarın sahasında Siltaş Yapı Pendikspor ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 10:49 Güncelleme: 03.04.2024 - 10:49
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        Samsunspor yarın Pendikspor'u konuk edecek
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        Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında yarın sahasında Siltaş Yapı Pendikspor ile karşılaşacak.

        19 Mayıs Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak mücadeleyi, hakem Bahattin Şimşek yönetecek.

        Ligde çıktığı 30 karşılaşmada 36 puan toplayan Samsun ekibi, rakip fileleri 35 kez havalandırırken, kalesinde 41 gol gördü. Kırmızı-beyazlı ekip, Pendikspor'u mağlup ederek alt sıralar ile arasındaki puan farkını açmak istiyor.

        Karadeniz ekibinde kart cezalısı Emre Kılınç ve sakatlığı süren Lubomir Satka dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

        Ligin ilk devresinde iki takım arasında oynanan karşılaşmayı Pendikspor 1-0 kazanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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