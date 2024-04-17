Samsun'da motosiklet hırsızlığı iddiasıyla 2 motokurye yakalandı
Samsun'un İlkadım ilçesinde 2 motokurye, motosiklet hırsızlığı iddiasıyla yakalandı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde 2 motokurye, motosiklet hırsızlığı iddiasıyla yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Karasamsun Mahallesi Dikilitaş Sokak'ta, motosiklet çalınmasına ilişkin 2 şüphelinin yakalanması için çalışma yürütüldü.
Ekipler, hırsızlık ve kasten yaralama suçlarından 12 suç kaydı bulunan G.M. (24) ile hırsızlık ve çocuğun cinsel istismarı suçlarından 6 suç kaydı bulunan E.K'yi (21), kamera kaydı incelemesi ve detaylı araştırmalar neticesinde takibe aldı.
Şüphelilerin ikametlerinde çalınan motosikleti satılmak üzere sakladıkları tespit edildi. Motokurye olarak çalıştıkları belirlenen şüpheliler, siparişe gittikleri esnada ekiplerce yakalanarak emniyete götürüldü.
Çalıntı motosiklet, ekiplerce sahibine teslim edildi.
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