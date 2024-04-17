Samsun'da motosiklet hırsızlığı iddiasıyla 2 motokurye yakalandı

Şüphelilerin ikametlerinde çalınan motosikleti satılmak üzere sakladıkları tespit edildi. Motokurye olarak çalıştıkları belirlenen şüpheliler, siparişe gittikleri esnada ekiplerce yakalanarak emniyete götürüldü.

Ekipler, hırsızlık ve kasten yaralama suçlarından 12 suç kaydı bulunan G.M. (24) ile hırsızlık ve çocuğun cinsel istismarı suçlarından 6 suç kaydı bulunan E.K'yi (21), kamera kaydı incelemesi ve detaylı araştırmalar neticesinde takibe aldı.

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