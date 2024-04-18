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        Samsun'da kaçak alkol ve sigara operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

        Samsun'un Yakakent ilçesinde düzenlenen kaçak alkol ve sigara operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 11:29 Güncelleme: 18.04.2024 - 11:29
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        Samsun'da kaçak alkol ve sigara operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
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        Samsun'un Yakakent ilçesinde düzenlenen kaçak alkol ve sigara operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, bir suç örgütünün yurt dışından gemi ile kaçak alkol ve sigara getirttiği ve piyasa sürmeye hazırlandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler S.İ, H.A, E.B. ve Y.K'nin ikamet ve araçlarında yaptığı aramada 77 litre kaçak içki, 13 litre el yapımı içki, 1216 paket kaçak sigara ele geçirdi.

        Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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