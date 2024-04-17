Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Çarşamba-Ayvacık kara yolu Sefalı mevkisinde Y.Ç. (51) idaresindeki 55 LA 755 plakalı otomobil karşı şeride geçerek, H.İ.E. (47) yönetimindeki 34 HB 3604 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücülerden H.İ.E. ile aynı araçtaki F.E. ile F.N. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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