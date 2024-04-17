Samsun'da nisan ayında "yaz" havası yaşanıyor
Samsun'da nisan ayında mevsim normallerinin üzerinde sıcaklık etkili oluyor.
Samsun'da nisan ayında mevsim normallerinin üzerinde sıcaklık etkili oluyor.
Hava sıcaklığının 28 dereceyi bulduğu kentte bazı vatandaşlar, Atakum Sahili'nde güneşli havada vakit geçirdi.
Güzel havayı fırsat bilen kent sakinleri bisiklet sürdü, kumsalda yürüyüş yaptı. Çocuklar parklarda oyun oynayarak güzel havanın keyfini çıkarttı.
Samsun'da hava sıcaklıklarının 19 Şubat Cuma gününe kadar yüksek seyretmesi bekleniyor.
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