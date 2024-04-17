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        Samsun'da nisan ayında "yaz" havası yaşanıyor

        Samsun'da nisan ayında mevsim normallerinin üzerinde sıcaklık etkili oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 13:59 Güncelleme: 17.04.2024 - 13:59
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        Samsun'da nisan ayında "yaz" havası yaşanıyor
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        Samsun'da nisan ayında mevsim normallerinin üzerinde sıcaklık etkili oluyor.

        Hava sıcaklığının 28 dereceyi bulduğu kentte bazı vatandaşlar, Atakum Sahili'nde güneşli havada vakit geçirdi.

        Güzel havayı fırsat bilen kent sakinleri bisiklet sürdü, kumsalda yürüyüş yaptı. Çocuklar parklarda oyun oynayarak güzel havanın keyfini çıkarttı.

        Samsun'da hava sıcaklıklarının 19 Şubat Cuma gününe kadar yüksek seyretmesi bekleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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