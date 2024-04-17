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        CAPOFEST 2024 Samsun'da yapıldı

        CAPOEİRA Derneği tarafından 2004 yılından itibaren yapılan 14.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 13:46 Güncelleme: 17.04.2024 - 13:50
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        CAPOFEST 2024 Samsun'da yapıldı
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        CAPOEİRA Derneği tarafından 2004 yılından itibaren yapılan 14. Uluslararası Capoeira Kültür ve Spor Festivali (CAPOFEST 2024), 12-14 Nisan 2024 tarihleri arasında Bowling Akademi ev sahipliğinde çeşitli gösteriler, eğitimler ve son gün yapılan kuşak töreni ile Samsun’da gerçekleştirildi.

        Bowling Akademi ev sahipliğinde Bowling Salonu’nda yapılan CAPOFEST ve Kuşak Değişim Töreni’ne (Batizado) Belçika, Brezilya, Almanya, Rusya ve Türkiye’den toplam 75 sporcu ve eğitmen katıldı. Festival boyunca sporcular, Capoeira eğitimleri, gösteriler, atölyeler, dans gösterileri ve kültür alışverişi yapıldı. Festivalin son gönünde kuşak değişim töreni gerçekleşti.

        Ekonomik zorluklar ve Covid-19 pandemisi nedeniyle uzun bir sürenin ardından festivali yeniden yapıyor olmanın heyecanının yaşadıklarını dile getiren Capoeira Derneği Başkanı Güngör Doğanay “2004 – 2017 yılları arasında 13. Uluslararası Capoeira Kültür ve Spor Festivali’ne imza attık. İstanbul, Mersin ve Samsun’da gerçekleştirdiğimiz festivallerde onlarca ülke ve yurt içinden yüzlerce sporcuyu ağırladık. Fakat sonrasında ekonomik koşulların zorlaşması ve ardından tüm dünyayı etkileyen Covid-19 pandemisi nedeni ile festivallerimize uzun bir süre ara vermek zorunda kaldık. Son bir yılda farklı illerde bulunan temsilciliklerimiz ve Samsun’da yeniden başlattığımız eğitim kurslarımız ile çok sayıda yeni sporcu yetiştirmeye başladık. 7 yılın ardından yine Samsun’da bu güzel organizasyona ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk ve heyecan duyuyoruz. Brezilya, Belçika, Rusya ve Almanya’dan katılım sağlayan eğitmenlere, yurt içinden iştirak eden tüm temsilci ve sporcularımıza, desteklerini esirgemeyen Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ve ev sahipliğimizi yapan Bowling Akademi yönetimine çok teşekkür ediyorum” dedi.

        “TÜRKİYE’Yİ ÇOK SEVİYORUZ”

        Uluslararası Mundo Capoeira Grubunun kurucusu olan Mestre Dende, Türkiye’yi ve Türk halkını çok sevdiğini dile getirerek, “2004 yılında İstanbul’a ilk davet edildiğimde büyük heyecan duydum. Çünkü dolaştığım birçok ülkede ve yaşadığım Belçika’da sahip olduğum Türk Öğrencilerim ve Türk arkadaşlarım sayesinde hep çok güzel şeyler duyuyordum. Geldiğimde ve gördüğüm ilgiden çok memnun kaldım. Ülkem Brezilya ve Türkiye halkının çok benzer yönleri var. Burada kendimi çok rahat ve güvende hissediyorum. Yabancılar pazarından alışveriş yapmaktan, sahilde gezmekten, yemeklerinizi yemekten büyük keyif alıyorum” dedi.

        Avrupa’da yaşayan ilk Türk Mestre (Capoeira’da en yüksek kuşak sahibi eğitmen) olan Yusuf Özdemir (Mestre Amoleto) “Samsun benim için her zaman çok özel bir yer oldu. Burada yapılan organizasyonların kalitesi hiçbir ülkede yok. 7 yılın ardından tekrar burada olmaktan çok mutluyum” diye konuştu.

        İLK KEMER, İLK HEYECAN

        İlk iki gün boyunca yapılan eğitim ve workshopların ardından son gün kemer töreni yapıldı. Uzun süredir Capoeira sporu ile uğraşan öğrenciler ilk defa kemer almanın heyecanını yaşadılar. Batizado adı verilen tören eşliğinde ilk lakap (apelido) ve kemerini alan öğrencilerin mutluluğu yüzlerine yansıdı. Yaklaşık 7 yıldır yeni kemerini alamayan kıdemli öğrenciler ise seviyelerine göre yeni kemerlerine sahip oldular. Festival sonunda Samsunspor Futbol Akademisi küçük yaş gruplarını çalıştıran Brezilyalı Antrenör Junivan Suarez de Melo, festivali ziyaret ederek eğitmenlerle fotoğraf çektirdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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