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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 14:13 Güncelleme: 17.04.2024 - 14:13
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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
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        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Atakum ilçesi Küçükkolpınar Mahallesi'nde altı eve düzenlenen operasyonda, 30 gram sentetik uyuşturucu, bir miktar sentetik ecza hapı, kurusıkı tabanca, pompalı tüfek, 3 tüfek kartuşu ve bir hassas terazi ele geçirildi.

        Operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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