Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Atakum ilçesi Küçükkolpınar Mahallesi'nde altı eve düzenlenen operasyonda, 30 gram sentetik uyuşturucu, bir miktar sentetik ecza hapı, kurusıkı tabanca, pompalı tüfek, 3 tüfek kartuşu ve bir hassas terazi ele geçirildi.

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