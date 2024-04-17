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        Havza'da kariyer semineri düzenlendi

        Samsun Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Samsun Kariyer Eğitim Programı (SAKEP) kapsamında Havza'da 12. sınıf öğrencilerine yönelik kariyer semineri düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 15:23 Güncelleme: 17.04.2024 - 15:23
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        Havza'da kariyer semineri düzenlendi
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        Samsun Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Samsun Kariyer Eğitim Programı (SAKEP) kapsamında Havza'da 12. sınıf öğrencilerine yönelik kariyer semineri düzenlendi.

        Havza Belediyesi Kültür Merkezi'ndeki seminerde, İŞKUR uzmanları Burcu Kalkan Pir ve Nazlı Varoğlu ile KOSGEB uzmanı Osman Güney tarafından kariyer, doğru kariyer planlaması, kariyer belirlemede dikkat edilecek hususlar konularında öğrencilere bilgiler aktarıldı.

        Havza Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ ise SAKEP hakkında şu bilgileri paylaştı:

        "Proje, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü, Samsun Üniversitesi Rektörlüğü, İŞKUR Samsun İl Müdürlüğü ve KOSGEB Samsun İl Müdürlüğü ortaklığında yürütülmekte. Projenin amacı ise lise düzeyindeki öğrencilerin, eğitim öğretim dönemi boyunca, kariyer eğitiminin önemini kavrayarak, gerek akademik hayatlarında gerekse çalışma hayatlarında, ihtiyaç duyacakları sertifika programlarına katılmalarını ve yıl sonu karneleri ile beraber belgelerini almalarını sağlamak. Bu maksatla proje kapsamında 12. sınıf öğrencilerimize yönelik seminer düzenlendi."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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