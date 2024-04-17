Havza'da kariyer semineri düzenlendi

Samsun Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Samsun Kariyer Eğitim Programı (SAKEP) kapsamında Havza'da 12. sınıf öğrencilerine yönelik kariyer semineri düzenlendi.

Havza Belediyesi Kültür Merkezi'ndeki seminerde, İŞKUR uzmanları Burcu Kalkan Pir ve Nazlı Varoğlu ile KOSGEB uzmanı Osman Güney tarafından kariyer, doğru kariyer planlaması, kariyer belirlemede dikkat edilecek hususlar konularında öğrencilere bilgiler aktarıldı.

Havza Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ ise SAKEP hakkında şu bilgileri paylaştı: