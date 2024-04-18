GÜNCELLEME - Tokat'ta 4,7 büyüklüğünde deprem
Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.06'da merkez üssü Sulusaray ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Sarsıntının 9,97 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Deprem üssü olan Sulusaray ilçesinin yanı sıra çevre ilçeler ve kent merkezinde sarsıntıyı hisseden bazı vatandaşlar dışarı çıkarak bekledi.
Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, AA muhabirine, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.
Hatipoğlu, "Şu ana kadar olumsuz bir durum tespit edilmedi. AFAD, itfaiye, emniyet, jandarma ve diğer kurumlar sahada araştırmalarını sürdürüyorlar. Köy ve mezraları tek tek taramaya devam ediyoruz." dedi.
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