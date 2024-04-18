İsrailli Bakan Ben-Gvir, "hapishanelerdeki aşırı kalabalığa" çözüm için Filistinlilerin infaz edilmesini önerdi

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir, İsrail hapishanelerindeki aşırı kalabalığa son vermek için "doğru çözümün" "terörist" olarak tanımladığı Filistinli esirlere idam cezasının uygulanması olduğunu savundu.

Ben-Gvir, X hesabından açıklamada bulundu.

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Aşırı sağcı Yahudi Gücü partisinin lideri olan Ben-Gvir, "İsrail hükümetinin, Filistinli esirler için 936 ek gözaltı yeri inşa etmesine izin veren önerisini onaylamasından mutlu" olduğunu ifade ederek, "Ek inşaat, cezaevine daha fazla terörist alınmasını sağlayacak ve cezaevindeki tutukluluk krizine kısmi bir çözüm getirecek." değerlendirmesinde bulundu.