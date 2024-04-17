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        Samsun'da inşaat halindeki binanın çatısı yandı

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde inşaat halindeki bir binanın çatısı çıkan yangın sonucu zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 20:12 Güncelleme: 17.04.2024 - 20:12
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        Samsun'da inşaat halindeki binanın çatısı yandı
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        Samsun'un Çarşamba ilçesinde inşaat halindeki bir binanın çatısı çıkan yangın sonucu zarar gördü.

        Yalı Mahallesi'nde iki katlı bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangında bina zarar gördü.

        Yanan binanın inşaatının uzun zamandır tamamlanmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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