Vezirköprü Anadolu Lisesi Pansiyonu yenilendi

Vezirköprü Anadolu Lisesi Pansiyonu, Milli Eğitim Bakanlığının Pansiyonları İyileştirme ve Geliştirme Projesi (PİGEP) kapsamında yenilendi.

Proje kapsamında okulda, öğrenci odaları, yemekhane, mescit ve pansiyon girişi yenilenirken, resim atölyesi, müzik sınıfı, bilim atölyesi, dinlenme köşeleri, kütüphane, akıl ve zeka oyunları odaları ve yeni etüt salonları yapılarak öğrencilere kendilerini geliştirebilecekleri, güzel vakit geçirebilecekleri, ders çalışabilecekleri yeni alanlar oluşturuldu.

Vezirköprü Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Çam, 2023 yılında projeye dahil olduklarını belirterek, "Samsun’da projenin uygulandığı ilk ve tek okuluz. Bu projeyi okulumuza kazandırmanın sevincini yaşıyoruz. Bu kapsamda Bakanlığımız ilgili birim amirlerimize teşekkür ederiz. Gayemiz ailelerinden uzakta yaşayan öğrencilerimizin bir nebze de olsa ev ortamına kavuşmalarını sağlamak hatta bazı alanlarda evlerinde dahi olmayan imkanları öğrencilerimize sunmaktır." dedi.