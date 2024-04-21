Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 10 kişi yakalandı

Ekipler, düzenledikleri operasyonda, uyuşturucu madde kullanmak suçundan 2 yıl ve 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişinin de aralarında olduğu 10 kişiyi yakaladı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen zanlıların yakalanması için çalışma yürütüldü.

Samsun'da uyuşturucu kullanma suçundan kesinleşmiş cezası bulunanların da aralarında olduğu 10 kişi yakalandı.

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