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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 10 kişi yakalandı

        Samsun'da uyuşturucu kullanma suçundan kesinleşmiş cezası bulunanların da aralarında olduğu 10 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2024 - 15:57 Güncelleme: 21.04.2024 - 15:57
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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 10 kişi yakalandı
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        Samsun'da uyuşturucu kullanma suçundan kesinleşmiş cezası bulunanların da aralarında olduğu 10 kişi yakalandı.

        Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen zanlıların yakalanması için çalışma yürütüldü.

        Ekipler, düzenledikleri operasyonda, uyuşturucu madde kullanmak suçundan 2 yıl ve 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişinin de aralarında olduğu 10 kişiyi yakaladı.

        Belirlenen adreslerde arama yapan ekipler, 654,92 gram sentetik uyuşturucu, 463 sentetik ecza hap, 1 ruhsatsız tabanca ve 6 tabanca fişeği ele geçirdi.

        Gözaltına alınan zanlılar işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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