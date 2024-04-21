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        Samsun'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

        Samsun'un Asarcık ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2024 - 13:36 Güncelleme: 21.04.2024 - 13:36
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        Samsun'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
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        Samsun'un Asarcık ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Mustafa Şahin yönetimindeki 55 GA 743 plakalı otomobil, Asarcık-Kavak kara yolu Kavak mevkisinde Şuayip Gün idaresindeki 55 AAC 975 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

        Kazada sürücüler ile hafif ticari araçtaki 3 yolcu yaralandı.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Kavak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Asarcık'ta öğretmen olarak görev yaptığı öğrenilen sürücülerden Mustafa Şahin, burada yapılan müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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